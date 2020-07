La maison-mère de l’enseigne Brantano veut fermer 47 magasins en Belgique

Les emplois seront en revanche conservés dans le centre de distribution d'Erembodegem (Flandre orientale). "Cette intention de procéder à des licenciements collectifs pourrait entraîner le licenciement de maximum 287 employés, soit environ 25% des effectifs de FNG en Belgique. Ces fermetures devraient permettre d'accroître la rentabilité des activités belges et de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois possible", précise encore la maison-mère.

"Ces mesures sont difficiles et douloureuses, mais nécessaires pour trouver de nouvelles ressources financières pour le groupe et pour relever les défis actuels et futurs. En nous concentrant sur les points forts de l'entreprise et en nous efforçant de mettre en place une organisation plus efficace, nous voulons offrir à nos employés un avenir réaliste pour l'entreprise et rester un acteur clé dans le secteur de la mode", commente pour sa part le CEO ad interim de FNG, Yves Pollé.

Des conseils d’entreprise extraordinaires se tiennent ce lundi au sein des diverses filiales du groupe.