A Saint-Nicolas, la plus imposante grand-place du pays sera en partie végétalisée

"L'ambition est de donner un nouveau look à la grand-place", explique Lieven Dehandschutter. "Le réaménagement remonte à 2005, lorsque le parking souterrain a été construit, ce qui est un grand avantage. Il y a aussi de plus en plus d'événements et nous disposons de suffisamment d’espace pour cela. Mais lorsqu’il n’y a pas d'événements, c'est un espace vide qui n'attire pas, nous voulons changer cela".

La place sera entourée d'arbres, il y aura une pelouse au centre et aura aussi des plans d'eau. "Ce sera une sorte de jardin de ville, à l'origine la place était aussi une zone verte. Les gens pourront y pique-niquer, les enfants pourront y jouer. Maintenant, ce n'est pas possible parce que quand il fait beau, la place est bien trop chaude et il n'est pas agréable de s'y asseoir".

