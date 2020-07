Descendre la Dendre de Lessines à Alost en canoë kayak : "Un véritable week-end d’aventure en Belgique"

A partir du 1er juillet, il sera possible de naviguer sur la Dendre en canoë kayak avec la société The Outsider. Jusqu’il y a peu, on pouvait le faire entre Denderleeuw et Alost, mais le trajet a été prolongé. Il sera possible de partir de Lessines (Hainaut) et de naviguer jusqu’à Alost (Flandre orientale). The Outsider fournit les canoës et une carte des hôtels, chambres d’hôtes et campings ainsi que des restaurants le long de la Dendre. La balade dure le temps d'un week-end.