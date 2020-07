Le couple royal et leurs enfants incognito dans une brasserie de Merchtem

Lorsque tout a été réglé, soudain, le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés à vélo, en compagnie de leurs enfants et d'un ami. "Personne ne pouvait croire que le roi et la reine venaient d'entrer", a déclaré Dirk.

"Ils étaient très gentils et très polis. Le roi m'a parlé quand ils sont entrés. Il m'a demandé si je n'avais pas eu des moments difficiles pendant la crise du coronavirus". Le couple royal a commandé des pâtes et a bu de l'eau.

"Le roi et la reine sont en fait des gens très ordinaires qui font une promenade à vélo le dimanche", poursuit Dirk. "Aussi bien le personnel que les autres clients présents ont respecté leur vie privée. Ce fut une très bonne surprise pour nous".