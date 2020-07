Les magasins de vêtements enregistrent une perte de 1,2 milliard d’euros

Si pendant les deux premiers mois du confinement les pertes étaient proportionnellement identiques dans les trois Régions, la reprise semble plus franche en Flandre. Au mois de mai, la baisse du chiffre d'affaires y était de 38%, contre 40% en Wallonie et 50% à Bruxelles.

L’économiste Wim Van Edom de Comeos explique la moins bonne reprise des chaines d’habillement à Bruxelles - par rapport à celle en Flandre et en Wallonie - au fait que "à Bruxelles tous ces magasins sont centralisés autour de la Rue Neuve et du centre commercial City 2. Une enquête menée auprès des consommateurs nous révèle qu’ils préfèrent actuellement les magasins installés le long de grandes routes et tentent d’éviter les rues commerçantes et certainement les centres commerciaux", par peur de contamination au coronavirus.

L’année 2020 semble donc perdue pour les chaînes d’habillement. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être, Comeos demande une prolongation du chômage temporaire pour force majeure jusqu'à la fin de l'année. Elle suggère aussi que le chèque consommation soit utilisable dans les commerces d'habillement.