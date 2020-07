Marc Van Ranst recommande de rendre le port du masque obligatoire dans les magasins

Marc Van Ranst affirme que la foule dans les grands magasins et les boutiques va augmenter progressivement pendant la période de sortie du confinement dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

"Au début, on était très strict, et une seule personne par famille était autorisée à faire les courses. Mais aujourd'hui, on voit parfois plusieurs personnes faire leurs courses ensemble".

Comme il n'est pas toujours possible de conserver la distance de sécurité d’1,5 mètre, Marc Van Ranst préconise de rendre le port du masque obligatoire. "C'est une opinion partagée par les virologues, Erika Vlieghe (la présidente du GEES, ndlr) le pense aussi".

En général, le port d'un masque est "fortement recommandé" dans les lieux publics, surtout si la distance de sécurité de 1,5 mètre ne peut être garantie. Le port d'un masque n'est actuellement obligatoire que dans certaines circonstances. Par exemple, certaines professions doivent le porter, comme les colporteurs, les coiffeurs et les serveurs. Elle est également obligatoire dans les transports en commun dès l'âge de 12 ans, à l'école secondaire, au travail si la distanciation sociale n'est pas possible et chez le coiffeur ou l'esthéticienne.