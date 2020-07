Un fonds de relance et de soutien aux musiciens belges

Entre les tournées annulées, les sorties d'album reportées ou les enregistrements avortés, l'industrie musicale a trinqué depuis le début de la crise sanitaire. Pour répondre aux "besoins socio-économiques urgents" du secteur, PlayRight+ et Sabam For Culture, en collaboration avec le FACIR (Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis) et la GALM (Uniting Artists in Music), ont créé le "Belgian Music Fund". Les partenaires l’ont annoncé ce mardi. Le Fonds subsistera après la crise sanitaire.