Conseil National de Sécurité : La bulle sociale élargie à 15 personnes à partir du 1er juillet

Un hommage sera rendu, le 21 juillet prochain, aux victimes du covid-19 et aux métiers de première ligne, a encore annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès.

La fête nationale associera un hommage aux victimes du covid-19 et aux métiers en première ligne lors de cette période difficile, a précisé Sophie Wilmès.

Quant au défilé militaire et civil, il prendra cette année une autre forme, a-t-elle ajouté.



"L'absence de fête au parc et de feux d'artifice ne nous empêchera pas de célébrer cette journée à Bruxelles et dans d'autres régions du pays. Différentes prestations artistiques seront ainsi prévues et retransmises en direct à la télévision", a poursuivi la Première ministre en précisant que le scénario de cette Fête nationale particulière "est toujours en cours d'élaboration"