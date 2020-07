Deux recteurs d’universités flamandes appellent à plus de clémence envers Sophie Wilmès

Son collègue Rik Van de Walle revient pour sa part sur la présentation des powerpoints, qui avait suscité de nombreuses moqueries. "J’ai trouvé ça grave", déclare-t-il. "J’ai revu calmement ces powerpoints le lendemain de la présentation. Ils étaient parfaitement clairs".

"Nous ne tenons pas ici à juger la presse, mais bien à plaider pour plus d’indulgence, également envers celles et ceux qui ont porté des responsabilités", précise Luc Sels.

"Imaginez qu’à chaque décision que nous avons dû prendre, nous ayons eu affaire aux mêmes critiques que celles lancées à Wilmès ou Philippe De Backer (Open VLD). Nous n’aurions jamais survécu à cette période", ajoute enfin le recteur de l’UGent. "On ne peut pas sous-estimer le gigantesque pouvoir de la presse. Et je trouve sincèrement que le quatrième pouvoir devrait être bien plus critique envers lui-même", conclut-il.