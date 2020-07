"Le droit d’apprendre est la priorité, mais les écoles flamandes ne rouvriront qu’après une analyse du risque"

Les ministres de l'Education des Communautés française, flamande et germanophone ont annoncé lors d’une conférence de presse mercredi en fin d’après-midi s’être mis d'accord sur un plan commun pour l'organisation de la prochaine rentrée scolaire en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19. "Le corona va rester une réalité, également à la rentrée prochaine. On a dès lors voulu un cadre précis pour les établissements, les élèves et les parents", a commenté Caroline Désir, la ministre francophone de l'Education.

Quatre scénarios sanitaires ont été élaborés avec des modalités propres concernant la présence des élèves en classe en fonction de leur groupe d'âge. Il s’agit des scénarios décrits ci-dessus par le ministre flamand Ben Weyts.

A noter aussi que c'est le Conseil national de sécurité qui décidera du passage d'une phase sanitaire à une autre. Les écoles disposeront du "temps nécessaire" pour adapter alors leur mode d'enseignement, mais sans délais précis. Le passage d'une phase à une autre pourrait toutefois être circonscrit à une zone géographique limitée si un foyer important devait être localisé dans une commune ou une région bien précise, sans généralisation donc à l'ensemble du pays. Des dispositions propres pour l'enseignement en alternance, ainsi que pour les académies d’art et de musique, ont également été arrêtées.

L'adoption de ce "plan de bataille" commun aux trois Communautés pour la prochaine rentrée scolaire tranche en tous cas avec les approches divergentes prônées par les trois Communautés fin avril, dès le début du déconfinement.