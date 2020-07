Pas de nouveau prince et pas de concours de chars l’an prochain au carnaval d’Alost

L’an prochain, il n'y aura pas d'élection de prince carnaval à Alost et il n'y aura pas de concours du plus beau char. Alost se prépare à organiser un fête de carnaval sans risques en 2021. "Les carnavalistes ont récolté peu d’argent à cause de la crise du coronavirus et ne pourront pas faire de folles dépenses pour leur char", déclare le bourgmestre Christoph D'Haese (N-VA).