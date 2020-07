Covid-19 : 93 nouveaux cas par jour et six décès en moyenne sur sept jours en Belgique

Entre le 15 et le 21 juin, 93 nouvelles infections au COVID-19 et six décès par jour ont été recensés en moyenne en Belgique, selon le rapport publié par Sciensano jeudi. Les données des trois derniers jours ne sont pas encore consolidées. Du 18 au 24 juin, 15 admissions en moyenne ont été enregistrées chaque jour. Cela représente 25% de décès en moins par rapport à la précédente période de sept jours (8 au 14 juin) et une baisse de 22% des admissions, tandis que le nombre de nouvelles contaminations journalières en moyenne stagne (-1%).