Durant la crise sanitaire, 8% des Belges de plus de 18 ans ont pensé mettre fin à leur vie

Les impacts indirects de l'épidémie sur la santé mentale et sociale ont également été observés. La proportion de personnes insatisfaites de leurs contacts sociaux a diminué suite à l'assouplissement des mesures de confinement (46,5% comparé à 62% lors de la première enquête). Le pourcentage de personnes ne se sentant pas soutenues est quant à lui resté stable, aux alentours de 33% lors des 3 derniers mois.



Concernant la santé mentale, les troubles anxieux (16%) et dépressifs (15%) parmi les personnes de 18 ans et plus sont moins fréquents que lors de la première enquête de santé Covid-19, mais restent malgré tout présents. Ces troubles touchent principalement les personnes habitant seules ou en situation monoparentale et les personnes présentant une situation financière instable.



"Les troubles anxieux et dépressifs peuvent, entre autres, être à l'origine de pensées et comportements suicidaires", indique Rana Charafeddine. Il ressort de l'enquête que 8% des personnes de 18 ans et plus ont indiqué qu'elles avaient sérieusement pensé à mettre fin à leur vie au cours des 3 derniers mois, et 0,4% ont même tenté de le faire.