La famille d'un employé décédé du Covid-19 porte plainte contre Colruyt

Le jeune homme est décédé début avril, sept jours après avoir été testé positif au Covid-19. Il laisse une femme et deux enfants derrière lui.



Son beau-frère avance que le patron du supermarché Colruyt de Forest ne lui avait pas permis de porter de masque, ni de gants au travail, alors qu'il respectait scrupuleusement les mesures de protection par ailleurs. Il ajoute qu'au moment de son infection plus de 50% du personnel de ce magasin était en quarantaine à domicile à cause du virus.



L'auditorat du travail aurait ouvert une enquête après une plainte de la famille il y a environ un mois.