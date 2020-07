Le Parlement flamand lance sa commission spéciale coronavirus, avec pour priorité les maisons de repos

C'est dans les homes et les maisons de repos que sont décédées le plus de victimes du Covid-19, a rappelé M. Rzoska, pour qui il importe de travailler rapidement. Ce qui n'empêchera pas d'entendre des travailleurs du secteur, qui auront même la possibilité de témoigner dans l'anonymat.



Des experts scientifiques seront entendus dans un second temps, avant les responsables de l'administration puis le ministre de la Santé Wouter Beke (CD&V), attendu le 24 juillet.



Vu la complexité institutionnelle du secteur de la santé, Björn Rzoska n'exclut pas de tenir des séances interparlementaire avec la Chambre, où la mise en place d'une commission spéciale coronavirus vient d'être décidée ce vendredi.