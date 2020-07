Les artistes se figent pour dénoncer l'immobilisme du gouvernement

déconfinement, la vie reprend doucement son cours. Sauf pour les artistes, qui n'ont pas encore pu recommencer leurs activités, suspendues en raison des mesures prises pour freiner l'épidémie de coronavirus. Pour dénoncer l'immobilisme des autorités et l'absence de soutien au secteur, ils se sont figés ce jeudi à 14h aux quatre coins du pays. L’action lancée notamment par la Société des auteurs et autrices de spectacle vivant, fiction audiovisuelle, radio et web (SACD) et la Société civile des auteurs multimedia (Scam) était suivie aussi à Anvers, sur la place devant l’Opéra (photo), où les artistes sont restés immobiles pendant une demi-heure. "On nous abandonne", dénoncent-ils.