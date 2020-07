Les onéreux nouveaux hélicoptères de la Défense devront davantage rester au sol

"Aujourd'hui, notre organisation est en profonde mutation et nous sommes confrontés à un défi extraordinaire dans le domaine des ressources humaines. Dans ce contexte, il a été décidé de réduire le plan de vol de la version NH90 TTH (Troop Transport Helicopter) et de retirer le drone B-Hunter d'emploi quatre mois plus tôt que prévu", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

"Les mesures liées à la version TTH du NH-90 sont dues à sa production opérationnelle limitée en raison d'un soutien industriel imparfait (qui menace de diminuer dans les années à venir) en raison de mises à niveau très coûteuses mais nécessaires et de pénuries en personnel", a expliqué la Défense. Elle ajoute faire le choix de se concentrer prioritairement sur la version navale NFH (Nato Frigate Helicopter), qui, dans son rôle maritime, doit accroître l'efficacité des frégates et en même temps assurer la mission SAR (Search and Rescue, recherche et sauvetage, principalement en mer).

Selon le commandant de la Composante Air, le général-major Frederik Vansina, le nombre d'heures de vol annuelles effectués par les quatre TTH passera d'un millier, un chiffre théorique jamais atteint dans la réalité, à 600. Le coût d’un vol d’une heure avec ces hélicoptères est de 12.000 euros.

La Défense a acheté ces huit NH90 en juin 2007 pour un montant de près de 300 millions d'euros par le gouvernement Verhofstadt II. Ils ont été livrés avec retard, entre décembre 2012 et novembre 2014. Ils n'ont été utilisés qu'à une seule opération à l'étranger, en 2018 au Mali.