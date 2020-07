Un chevreuil tué par des chiens sans laisse sous les yeux du photographe : "Cette agonie me poursuivra toujours"

"Meurtre sur un terril", un reportage photo réalisé par le journaliste et photographe Ivo Hendrikx, fait fureur sur les réseaux sociaux ce jeudi. Quelques heures après sa parution en ligne, il avait déjà été consulté plus de 2.000 fois et partagé. Et les réactions indignées se multipliaient. Le photographe a pu prendre en détails des images de deux chiens qui couraient librement dans le domaine limbourgeois de l’ancien charbonnage de Winterslag et qui mordaient à mort un jeune chevreuil. "Les cris de l’animal ressemblaient aux pleurs d’un bébé. Cette agonie me poursuivra encore pendant très longtemps", témoignait Ivo Hendrikx sur Radio 2 Limbourg.