Dès juillet, la déclaration de don d'organes pourra se faire en ligne

À partir du 1er juillet, toute personne souhaitant devenir donneuse d'organes après son décès pourra faire enregistrer sa volonté sur le portail de santé en ligne Masanté. C’est ce qu’annonce ce vendredi le cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open VLD). Il ne sera donc plus nécessaire de se rendre à la commune pour y enregistrer sa volonté, même si cela reste possible. La déclaration pourra aussi se faire via le médecin traitant.