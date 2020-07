Intempéries : alerte jaune sur tout le pays dès ce vendredi après-midi

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre d'importantes averses accompagnées d'orages qui pourront tomber dès vendredi après-midi. L'ensemble du pays a été placé en alerte jaune, valable de vendredi 14h à samedi 9h. Dans les provinces de Liège, d’Anvers et du Limbourg, cette alerte jaune sera en vigueur à partir de 15h seulement. Le niveau d’alerte pourrait être revu à la hausse, si nécessaire, plus tard dans la journée. Le service public fédéral Intérieur a également activé temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions pompiers non urgentes.