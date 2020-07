L'ex-présidente du conseil communal de Grimbergen rend tous ses mandats politiques après sa déclaration raciste

La liste Vernieuwing a déjà fait parler d'elle, après avoir obtenu le plus gros score de la commune de Grimbergen (Brabant flamand) aux élections locales de 2018. Elle était tirée par l'ancien Vlaams Blok et Vlaams Belang Bart Laeremans, actuellement échevin, et comportait d'autres anciens du parti d'extrême-droite. Vernieuwing est aux commandes dans la commune, en coalition avec la N-VA et l'Open VLD.

Vernieuwing a communiqué vendredi au sujet du commentaire de Martine De Coppel, précisant que la phrase qu’elle a laissé échapper était "une réflexion qu'elle se faisait à elle-même et qui n'était dirigée vers personne". "Elle s'est plusieurs fois excusée durant le conseil communal virtuel, puis a immédiatement rendu sa démission en tant que présidente à l'issue de celui-ci, ce qui a été accepté par notre groupe", indiquait Chantal Lauwers, présidente de Vernieuwing. "C'est une déclaration malheureuse, mais elle est inacceptable".

"C’est au moment où il a été question de rendre le centre de la commune plus agréable que nous avons entendu la présidente déclarer : ‘Les étrangers dehors, oui’", expliquait le conseiller communal Jelle De Wilde (CD&V). "Nous étions tellement perplexes et avons immédiatement demandé des excuses. Mais nous n’en avons pas vraiment reçu. Martine De Coppel ne s’est excusée que pour le fait que son micro ait été encore allumé".