Quinze personnes tombées d'une embarcation secourues à La Panne

Leur embarcation serait partie du nord de la France dans la nuit de vendredi à samedi. Les occupants ont prévenu eux-mêmes les secours vers 7h du matin lorsque leur petit bateau a commencé à prendre l'eau. Deux engins de sauvetage belges ont été mobilisés pour sauver les passagers en détresse.

Le parquet de Flandre occidentale confirme le sauvetage de quinze personnes. L'enquête devra déterminer si leur traversée a été organisée par des trafiquants d'êtres humains. Les quinze personnes sont saines et sauves et ont été emmenées à Ostende.

"L’embarcation faisait moins de trois mètres. Tout porte à croire qu’il s’agit de réfugiés. Ils seraient de différentes nationalités", précisait Dries Boodts du Centre maritime de sauvetage et de coordination (MRCC) à Ostende.

De petites embarcations se lancent de plus en plus souvent en mer dans le but de faire passer des migrants vers le Royaume-Uni. Un incident similaire s'était produit en janvier au large de La Panne. Deux trafiquants d'êtres humains avaient alors été suspectés.