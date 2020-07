Un baromètre de la Côte pour mieux gérer l’affluence probable des touristes

Le site propose aussi des informations avec un code couleur sur le taux d'occupation à la Côte au moment même et des prévisions à ce propos pour les jours suivants. "L'idée est que les gens s'adaptent à l'affluence. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de monde à un endroit, il vaut mieux aller là où c'est plus calme", explique Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer. La foule en temps réel sera mesurée à l'aide des données de la téléphonie mobile et de capteurs.

Westtoer attend beaucoup de monde sur la Côte cet été, mais espère, grâce à la campagne de communication, une affluence étalée dans le temps et dans l'espace. "Une étude montre qu'un Belge sur dix prévoit des vacances à la mer et que quatre Belges sur dix feraient une excursion d'une journée au littoral. Nous conseillons vivement aux visiteurs de bien consulter le site avant et pendant leur visite", recommande encore Stefaan Gheysen, directeur général de Westtoer.