Erika Vlieghe : "Imposer le port du masque rappelle que le virus est toujours présent"

A l’heure actuelle, le port du masque buccal est imposé en Belgique notamment dans les transports en commun, les gares et aéroports, dans l’enseignement secondaire, sur le lieu de travail où une distanciation suffisante ne peut être respectée, et dans certains musées. Le masque n’est pas obligatoire dans les magasins, mais il est vivement conseillé. Un nombre croissant de citoyens ne le portent cependant plus pour faire des courses.

Lors du dernier Conseil national de Sécurité, plusieurs virologues ont plaidé en faveur de l’obligation du port du masque dans les magasins, mais les responsables politiques n’ont pas suivi cette recommandation. Ils maintiennent que le port est "vivement recommandé". Sur le plateau de la VRT, ce dimanche, la virologue Erika Vlieghe - qui préside aussi le groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement fédéral sur la stratégie de sortie du confinement (GEES) - a réitéré qu’elle conseillait à terme d’imposer le port du masque dans certains endroits.

La cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital universitaire d’Anvers fait observer que les chiffres les plus récents du nombre de contaminations montrent les effets d'une société qui s'ouvre à nouveau. On ne peut pas dire que c'est une conséquence de l'absence d'obligation de porter le masque, "mais l'inverse est bien vrai: avec un masque, on peut mieux conscientiser la population. Une obligation aiderait à le faire. Elle aurait l'avantage de la clarté". Ce serait un moyen de rappeler à la population que le virus est toujours en Belgique, souligne la virologue.