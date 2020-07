Les réservations de logements de vacances reprennent en Flandre

Dans les villes d’art de Flandre, qui dépendent nettement plus des touristes étrangers - notamment des Japonais et Américains pour une ville comme Bruges, par exemple -, les réservations reprennent nettement plus lentement. De façon générale, elles ont repris le 4 juin, le jour où le Conseil national de sécurité prenait des décisions concernant le tourisme.

Pendant la première semaine de juin, le nombre de réservations a plus que doublé par rapport à la dernière semaine de mai (+118%). La plus importante augmentation des réservations a été constatée dans les bed & breakfast, les hôtels suivant la tendance générale, alors que les chalets de vacances attirent encore moins de monde.

"Depuis le milieu du mois de mars, le secteur touristique a enregistré quelque 5 milliards d’euros de pertes. Il faut être honnête: le secteur n’arrivera plus à rattraper ce déficit. Il s’agit donc maintenant avant tout de limiter les dommages et les chiffres positifs nous montrent une tendance très encourageante", estimait la ministre Zuhal Demir.

Toerisme Vlaanderen peut observer via la plateforme Stardekk les réservations dans plus de 600 hôtels, 242 bed & breakfasts et 127 logements de vacances.