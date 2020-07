Bruges annonce une campagne d'un million d'euros pour relancer le tourisme

Bruges donnera le coup d'envoi mercredi 1er juillet d'une campagne destinée à relancer le tourisme dans la Venise du Nord. Pour cette opération de communication, baptisée "Imagine Bruges", plus d'un million d'euros ont été dégagés. Les touristes habituels de la cité d’art, venant avant tout des Etats-Unis et du Japon, ne pouvant encore faire le voyage vers la Belgique en raison de la crise sanitaire, il s’agit d’y attirer davantage de Belges et de visiteurs de pays européens voisins.