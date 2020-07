Chaque jour, 7 hectares de vert disparaissent sous le béton en Flandre

Le parti écologiste Groen constate qu’un nombre accru d’espaces ouverts en Flandre sont victimes de nouvelles constructions et d’une bétonisation. Les verts se basent pour cela sur les chiffres du bureau belge de statistiques Statbel. L’an dernier, quelque sept hectares en moyenne par jour ont été soustraits à la nature en Flandre, soit 30% de plus que l’année précédente. La députée flamande Mieke Schauvliege (Groen) met en garde : cette tendance qui repart à la hausse favorise le dessèchement du sol en Flandre, alors que la Région souffre de plus en plus de la hausse des températures et d’une pénurie d’eau. Elle appelle la ministre à l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), à mettre un frein à la bétonisation de la Flandre.