Juliana Lumumba: “Retirer les statues de Léopold II ne changera pas l’histoire”

La fille unique de Patrice Emery Lumumba - qui fut le premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960, avant d’être assassiné quelques mois plus tard à Elisabethville (Lumumbashi) dans des circonstances sur lesquelles elle continue encore toujours à s’interroger -, a suivi depuis Kinshasa les discussions passionnées de ces dernières semaines sur l’héritage de la colonisation belge du Congo. Juliana Lumumba sait ce que représente un passé avec lequel on ne parvient pas à se réconcilier. Ses réponses aux questions de la journaliste Katrien Vanderschoot (VRT) sont néanmoins étonnantes. "Léopold II fait partie de l’histoire de la Belgique et du Congo, qu’on le veuille ou non. Et on ne changera pas l’histoire en enlevant ses statues de l’espace public".