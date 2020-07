La fusion des médias appauvrit l’offre journalistique en Flandre

Les quotidiens du groupe Mediahuis partagent de plus en plus leur contenu. Résultat ? Plus de la moitié des articles sont similaires dans les quatre quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Comment la fusion des médias met-elle à mal la diversité de l’information en Flandre ? Un article de notre collègue Aubry Touriel, proposé sur le site internet DaarDaar.