Ben Weyts veut garder une part d’enseignement à distance après la crise sanitaire, "pour offrir des cours sur mesure"

“J’estime que nous devons tout simplement ancrer ce type d’enseignement à distance de façon structurelle", poursuivait Ben Weyts sur les ondes de la VRT. "On constate que les élèves réagissent de façons très diverses à l’enseignement à la maison. Certains sont sollicités, mis au défi : ils peuvent aller plus loin dans la matière au lieu de faire du surplace. Et il y a aussi les élèves qui peuvent se perfectionner via ce canal. Il s’agit donc vraiment d’un enseignement sur mesure", estime Weyts.

Le gouvernement flamand a entretemps débloqué 35 millions d’euros supplémentaires pour permettre aux écoles de s’équiper en laptops et en logiciels. Ben Weyts reconnait que l’enseignement à distance est plus difficile pour les enfants de familles fragilisées ou qui vivent dans la pauvreté. "C’est pour eux que nous avons déjà lancé le projet de laptops. Mais les besoins sont plus importants. Des 35 millions d’euros, nous donnerons une part proportionnellement plus grande aux écoles qui ont davantage d’élèves socialement et économiquement défavorisés".