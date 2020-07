Trois combattantes étrangères rentrent mercredi en Belgique avec six enfants

Trois jeunes Anversoises qui se sont rendues en Syrie avec des combattants étrangers pour le groupe terroriste Etat Islamique seront rapatriées mercredi avec six de leurs enfants depuis la Turquie. Il s’agit de Tatiana Wielandt (photo, à g.), Bouchra Abouallal (photo, à dr.) et Nadia Baghouri, qui ont pu fuir un camp kurde en Syrie et se sont rendues aux autorités turques, rapportent les quotidiens De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. L’information a été confirmée à la VRT.