Covid-19 : les indicateurs de l'évolution de la pandémie continuent à baisser

Pour rappel, le nombre de nouveaux cas de contamination ne reflète pas la propagation réelle du coronavirus, l'ensemble de la population n'étant pas testé. Parmi les autres indicateurs de l'évolution de la pandémie de Covid-19: les décès. La Belgique en déplore actuellement 9.747, dont 4.890 (50%) se sont produit en Flandre, 3.376 (35%) en Wallonie et 1.481 (15%) à Bruxelles. Le pays vu la mort de cinq personnes en moyenne par jour entre le 20 et le 26 juin, contre 6 les sept jours précédents (soit une diminution de 3%).

Les hôpitaux accueillaient lundi 244 patients contaminés par le coronavirus, contre 293 une semaine auparavant, ce qui représente une baisse de 17%. Les soins intensifs comptent eux 41 patients, contre 42 une semaine précédente. Dix-huit malades nécessitaient encore lundi une assistance respiratoire et trois une ECMO, soit une oxygénation par membrane extracorporelle qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque. Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 49, dont 1 lit occupé en soins intensifs de moins.

Par ailleurs, entre le 15 mars et le 29 juin, 17.759 patients infectés par le coronavirus sont entrés à l'hôpital et 16.984 personnes ont quitté l'hôpital, selon les chiffres de Sciensano.

Parmi les 61.427 cas confirmés dans le pays, on compte 34.552 cas (56%) en Flandre, 19.455 (32%) cas en Wallonie, et 6.361 (10%) cas à Bruxelles. Entre début mars et le 29 juin, le nombre total de tests effectués par les laboratoires s'élevait à 838.860.