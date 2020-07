La validité de la banque de données pour les traçages prolongée jusqu’en octobre

Les données à caractère personnel sont supprimées 60 jours après leur stockage. Malgré les critiques, l'identification des personnes concernées se fera bien via l'utilisation du numéro de registre national afin d'éviter toute équivoque. Conformément au projet d'accord de coopération, l'arrêté royal fournit un cadre permettant l'utilisation d'une application numérique afin de permettre aux citoyens de savoir eux-mêmes s'ils ont été en contact avec une personne infectée. "La décision d'installer et d'utiliser une application numérique de traçage de contacts appartient au citoyen et à lui seul", précise le rapport au Roi accompagnant l'arrêté.

La communication de toute contamination éventuelle détectée reste également volontaire. Les applications s'appuieront sur le système DP3T, système open-source développé par un groupe européen d'universitaires, dont le professeur Bart Preneel (KULeuven). Sciensano est responsable du journal central des enregistrements dans le cadre d'une future application.