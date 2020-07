Le violeur en série de l’ULB condamné à 12 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu ce mardi matin un homme de 44 ans coupable de toutes les préventions de viol, d'attentat à la pudeur et de menace pour lesquelles il était poursuivi. Il l'a condamné à 12 ans de prison, ainsi qu'à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP). Cet ancien chauffeur de la société de transports en commun bruxelloise Stib avait approché plusieurs étudiantes de l'Université libre de Bruxelles (ULB) qui sortaient de fêtes, en rôdant autour des campus après son service à la Stib, entre 2016 et 2019. Il les avait séquestrées dans sa voiture et avait abusé d'elles sexuellement.