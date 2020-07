Sophie Wilmès confirme que le Roi a pris l’initiative des regrets, "un moment de reconnaissance, en vue d’une enquête"

"La question coloniale nécessite un débat en profondeur et diversifié, avec différentes voix belges et congolaises. Un débat sans tabous, qui puisse se dérouler calmement et en toute sincérité". Tout comme le souverain dans sa lettre, Sophie Wilmès souligne que ce débat devra être mené au sein d’une commission au Parlement qui se penchera sur le passé colonial de la Belgique.

D’autres personnalités politiques ont réagi via Twitter aux regrets exprimés par le roi Philippe. "Une bonne chose et un message fort du roi Philippe", estimait le président du CD&V, Joachim Coens (photo). "Allons vers plus de respect et une collaboration renforcée".