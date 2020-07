Les trois épouses de djihadistes belges et leurs six enfants ont atterri en Belgique

L’an dernier, la cour d'appel d'Anvers avait condamné Wielandt et Abouallal à cinq ans de réclusion pour leur participation aux activités d'un groupe terroriste. Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait quant à lui condamné Baghouri à quatre ans de prison.



"Les jugements de Wielandt et Abouallal sont définitifs, Baghouri peut encore interjeté appel", a précisé Eric Van der Sypt, porte-parole du parquet fédéral.



Un juge de la jeunesse sera désigné pour les enfants. Il devra trancher s'ils peuvent ou non être accueillis par leurs grands-parents.