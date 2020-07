A Ostende, les personnes à mobilité réduite pourront enfin circuler sur la plage

Les personnes à mobilité réduite pourront enfin pleinement profiter de la plage et de la mer d'Ostende cet été, et ne devront plus passer par le sable pour atteindre la ligne de marée.



Placées à environ trois kilomètres l'une de l'autre, les deux nouvelles allées ont chacune coûté entre 5.000 et 8.000 euros. La ville prévoit d'ajouter un chemin de plage aménagé supplémentaire chaque année.