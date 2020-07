La Sûreté de l’Etat met en garde contre la violence terroriste d’extrême droite

Le dernier rapport annuel évoque, dans les cas les plus extrêmes, des militants radicaux qui se préparent à des actes de violence, comme par exemple en s’exerçant avec des armes et des explosifs, ou en discutant de cibles potentielles. Les membres de groupuscules sont, selon la Sûreté de l’Etat, appelés à s’armer et à rejoindre des clubs de tir. "Ils doivent se tenir prêts physiquement, et de préférence posséder des armes, au cas où la guerre civile, ou raciale, ou religieuse éclate", précise la porte-parole des renseignements, Ingrid Van Daele.

Pour mieux préparer leur "lutte", certains se rendent également dans des camps de formation à l’étranger. "Il existe un certain nombre de ces camps, aussi bien au sein de l’Union européenne qu’en dehors. Nous savons qu’une vingtaine de Belges y ont suivi une formation".