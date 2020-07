Le chômage en Flandre a fortement augmenté par rapport à l’an dernier

"La crise du coronavirus montre clairement son impact sur le marché du travail", a indiqué la ministre Hilde Crevits.



"Il existe des signaux prudemment positifs. L’économie est entre temps à nouveau lancée, et cela aura également un impact sur le marché de l’emploi. Il reste toutefois important de suivre attentivement tous les paramètres lors des prochaines périodes, et d’accompagner de façon très dirigée les demandeurs d’emploi pour les former et les mener à un travail de longue durée", a-t-elle encore commenté.