Désaccords aplanis entre Coens et Bouchez, les négociations peuvent reprendre

Les présidents des trois partis gouvernementaux -MR, Open VLD et CD&V- ont annoncé vendredi, à l'issue d'une réunion, qu'ils poursuivaient leur travail en vue de former un gouvernement fédéral disposant d'une majorité à la Chambre et d'élaborer une politique de relance. Jeudi, il y a eu un accrochage entre Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez à propos d'une proposition de loi sur l'avortement. L'accord de coalition abordera les questions éthiques. Et celles-ci ne seront plus discutées au Parlement.