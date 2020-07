Le buste de Léopold II retrouve sa place dans le parc communal de Hal

En replaçant la statue, là où elle se trouvait, Hal veut donner le signal que la ville ne peut subir le vandalisme sans réagir.

Le débat sur l'avenir de la statue aura lieu cet automne avec les conseillers communaux et des organisations telles que le Conseil culturel, le Cercle royal historique et archéologique, le groupe de travail "Dekoloniseer Halle", les associations patriotiques, le conseil d'intégration, etc.

Avant même les manifestations actuelles contre le colonialisme, le conseil communal avait prévu de doter le buste d'un nouvelle plaque explicative avec un QR-code donnant accès à des informations illustrées sur Léopold II et la "colonie privée" du monarque. Celles-ci ont été rédigées par le groupe de travail "Dekoloniseer Halle".