Les trois négociateurs fédéraux rencontrent le président du SP.A à Nieuport

Les tensions étaient vives jeudi entre le président des chrétiens-démocrates et ses deux collègues libéraux à propos de la question de l'avortement. Vendredi matin, les trois hommes se sont vus. "Après des délibérations approfondies et respectueuses, les trois négociateurs ont décidé (...) avec toute leur force de mettre toute leur énergie politique dans la politique de relance et de reconstruction du pays après cette crise corona", dit un communiqué.

Une réunion doit avoir lieu ce samedi matin entre les trois présidents et leur homologue du SP.A, Conner Rousseau. Les négociateur tentent de former une coalition avec la N-VA, le CDH et le SP.A. Ils obtiendraient ainsi une courte majorité au Parlement. Dans un tel scénario, les socialistes flamands devraient entrer dans une coalition sans leur parti frère francophone le PS.