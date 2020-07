Maggie De Block : "Les Belges qui reviennent de Catalogne doivent se faire tester et se placer en quarantaine"

La Catalogne a ordonné samedi le reconfinement d'une zone comprenant quelque 200.000 habitants, autour de Lerida (nord-est). Entrées et sorties sont restreintes dans cette zone et les regroupements de plus de dix personnes interdits.

"Les Belges qui reviennent des environs de la ville de Lérida, en Catalogne, qui a été à nouveau mise en confinement, doivent se faire tester par leur médecin, lors de leur retour au pays". C'est ce que déclaré la ministre de la santé Maggie De Block (Open VLD).

"J'ai donné l'ordre que les personnes qui reviennent en voiture puissent demander à leur médecin de famille de leur faire le test", a déclaré Maggie De Block à la VRT. "Tant qu'ils n'auront pas les résultats de ce test, ils devront éviter tout contact avec les autres et rester chez eux. C'est vraiment essentiel. Ceux qui rentrent en avion trouveront à leur arrivée des membres de Saniport qui leur donneront les mêmes consignes".

Pour être clair, il s'agit d'un appel explicite de Maggie De Block. "Pour l'instant, il n'y a pas de base juridique pour exiger une quarantaine", dit-elle. "Nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas à nouveau en danger ici. Je veux insister sur le fait qu'il y a une responsabilité commune".

"Le virus est beaucoup plus virulent en Catalogne, il est très dangereux de le ramener ici. Quiconque est testé positif est contagieux et doit suivre les règles habituelles de quarantaine".