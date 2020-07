Marc Ranst recommande d'emporter toujours un masque avec soi

"Il y a de plus en plus de monde dans les grands magasins, sur les marchés, partout, parce que les gens sortent plus de chez eux", observe Marc Van Ranst. À cause de cette augmentation du nombre de personnes, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous ne sommes plus sûrs de pouvoir conserver la distance d'un mètre et demi. C'est pourquoi Marc Van Ranst conseille d’avoir toujours un masque sur soi, "pour que lorsqu'il y a beaucoup de monde, vous puissiez le mettre.

Enfin, bien que le nombre d'infections continue à diminuer, le virologue avertit que le virus n'a pas changé et qu'il est toujours contagieux. "Il y a juste moins de virus, mais quand vous rencontrez ce virus, vous avez toujours le même risque de tomber malade, de finir à l'hôpital, au service des soins intensifs, d'être mis sous respirateur, de mourir. Cela n'a pas changé".