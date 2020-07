Quantité de plomb anormalement élevée dans le sang des enfants habitant près d’Umicore à Hoboken

On recherche à présent une explication à cette hausse soudaine. Les résultats sont étonnants car l'usine est à l'arrêt depuis un incendie début mars. Cependant, le taux de plomb dans l'air avait légèrement augmenté après cet incendie et avec la fermeture des écoles, les enfants ont passé plus de temps dans le quartier.

Une cause possible de la forte augmentation du plomb dans le sang des enfants est le vent violent du sud-ouest du printemps dernier qui a soufflé de la poussière de l'usine vers les zones résidentielles. Et depuis le confinement à la mi-mars, les enfants sont également restés presque jour et nuit chez eux, ce qui a augmenté les risques d’exposition.

Le groupe de travail médical de Hoboken conseille aux familles avec enfants de faire une petite excursion en dehors de leur quartier cet été. "Pas nécessairement très loin. Il vaut mieux se promener juste en dehors de son quartier que de rester tout le temps dans le même quartier". On leur conseille donc de faire du vélo ou de se promener dans un parc à proximité.