Rapport alarmant de l’ombudsman flamand sur la situation dans les maisons de repos durant la pandémie

Un fils accuse: "On a tout simplement oublié les vieux et les établissements dans lesquels ils vivent. On en a parlé parce qu'il y a eu des milliers de morts".

Le rapport mentionne différents témoignages sur la situation derrière le huis-clos des maisons de repos. "Regardez ma mère. En peu de temps, elle est devenue une plante attachée dans son fauteuil roulant. Elle ne reconnaît plus personne et ne peut plus marcher ni parler", dit un fils.

"Il n'y a pas pu avoir de visite, sauf en cas de sédation palliative: deux personnes pouvaient rester pendant une demi-heure, la personne n'était pas encore morte mais il y avait déjà un sac mortuaire sous elle, comme ça on pouvait le fermer tout de suite et ne pas risquer de propager la contamination. Le résident savait qu'il était tout seul et mourant, et se sentait tout seul. Cela a été pour moi un moment très difficile", relate un soignant.

Même si l'épidémie reflue, l'épuisement du personnel demeure et celui-ci a peu de possibilités de récupérer. "La situation est plus calme maintenant mais nous restons blessés psychiquement", avoue une infirmière.

Beaucoup de témoignages ont été recueillis à la fin juin lorsque le personnel a appris que le parlement flamand rejetait la proposition d'octroi d'une prime de 300 euros. Beaucoup se sont dits touchés.