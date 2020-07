Le port d'Anvers accueille la plus grande colonie d’hirondelles de rivage de Belgique

L'hirondelle de rivage est inscrite dans la catégorie "presque en danger" sur la Liste rouge flamande, qui inventorie et évalue le statut de conservation des espèces végétales et animales. En raison de l'absence de parois naturelles sur les berges, en Flandre, l'hirondelle de rivage est devenue très dépendante des sites artificiels de nidification qu'elle trouve dans les zones industrielles. Cependant, ces dépôts ou ces carrières de sable sont de nature temporaire, ce qui signifie que l'oiseau doit à chaque fois chercher de nouveaux endroits de nidification. C'est pourquoi l'autorité portuaire et Natuurpunt sont partis à la recherche d'un lieu de nidification permanent pour les oiseaux. Le choix s'est porté sur une digue tampon sableuse dans la réserve naturelle "De Kuifeend". Début mars, cette digue a été creusée sur une longueur de 200 mètres et une hauteur de 1,5 mètre.