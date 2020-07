Propos dénigrants contre Pierre Kompany : Trois Belges résidant au Congo expulsés

"Il ont été expulsés sur décision administrative des autorités congolaises. Nos postes (belges) sur place étaient au courant", explique Arnaud Gaspard.

Les Affaires étrangères n'ont pas souhaité commenter cette décision, expliquant qu'il s'agit là "d'une affaire privée".

Plusieurs médias locaux rapportaient fin juin qu'entre trois et six Belges avaient été interpellés en RDC, suspectés d'avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de Pierre Kompany. Ce dernier a récemment affirmé qu'il fallait que la Belgique s'excuse pour son passé colonial, une position qui est mal passée auprès de Belges résidant sur place et qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

Six députés CDH du parlement bruxellois avaient annoncé le dépôt d'une plainte pour incitation à la haine, injures racistes et harcèlement à l'égard de leur co-listier Pierre Kompany, par ailleurs bourgmestre de Ganshoren et père du Diable rouge Vincent Kompany.