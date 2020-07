Un document à remplir pour les passagers qui reviennent de Catalogne en avion

La Catalogne a ordonné samedi le reconfinement d'une zone comprenant quelque 200.000 habitants, autour de Lerida (nord-est). Entrées et sorties sont restreintes dans cette zone et les regroupements de plus de dix personnes interdits suite à une nouvelle épidémie de coronavirus.

Les passagers doivent indiquer leurs données d'identification et leur siège dans l'avion, ainsi que la région de Catalogne dans laquelle ils se sont rendus. Le document spécial devrait faciliter l'évaluation du risque et la recherche de contacts si nécessaire.

Il est conseillé aux personnes revenant spécifiquement de la zone touchée en Catalogne de consulter un médecin et de s'isoler jusqu'à ce qu'elles aient les résultats du test. La ministre de la santé publique Maggie De Block (Open VLD) a annoncé hier qu'elle donnait également ce conseil à ceux qui rentrent de cette région en voiture.

"Très concrètement, les personnes qui reviennent de la région de Lérida sont invitées à se mettre en auto-quarantaine pendant 14 jours et à contacter leur médecin traitant afin de se faire dépister. En cas de test positif, nous pouvons utiliser le formulaire pour effectuer des recherches supplémentaires", déclare Karine Moykens du Comité interfédéral de contrôle et de traçage. Selon nos informations, sur les vols qui ont déjà atterri en Belgique, il y avait trois passagers en provenance de la zone touchée.

Depuis lors, les Affaires étrangères ont également modifié leur conseil de voyage pour l'Espagne. Le code orange s'applique désormais. Cela signifie que le fait de voyager en Espagne peut être soumis à certaines conditions.