Une expo au Mundaneum dévoile des centaines d’affiches sur "La Belgique dans tous ses états"

Le centre d'archives Mundaneum à Mons (Hainaut) consacre une exposition à l'histoire de la Belgique, racontée par le truchement de l'imagerie politique et populaire: affiches, cartes postales, dessins, clichés et caricatures de presse. "La Belgique dans tous ses états" a ouvert ses portes ce 1er juillet et devrait se refermer le 18 avril 2021. L’occasion de mettre en perspective les difficultés actuelles pour former un gouvernement fédéral disposant d'une majorité à la Chambre.